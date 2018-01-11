Сегодня, 11 января, в результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадала Toyota Prius, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел на Владивостокском шоссе в Уссурийске.

Видео с места автоаварии опубликовал популярный паблик Instagram. Судя по кадрам, Prius буквально «оделся» лобовым стеклом на опорную раму. В результате чего легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

О состоянии водителя Prius информации не поступало.

Екатерина Лапкина