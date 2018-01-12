Накануне в редакцию обратились родители детей одной из школ и поделились своей проблемой. «После праздников нам сообщили, что опоздавшие дети останутся без завтрака и их кормить не будут, - рассказала мама пятилетней Софии, - также необходимо будет написать письменное заявление на имя заведующей с указанием причины опоздания. И никто внятно не смог ответить на вопрос, в чем заключается подобная оптимизация расходов на детское питание».

Как уже рассказывало «DEITA.RU», ситуация в этих двух дошкольных учреждениях вызвала обсуждение и споры. Родители сказали, что специально никто опаздывать не собирается и недоумевали, почему в этом случае ребенок должен остаться без завтрака.

В администрации Владивостока прокомментировали ситуацию и заверили, что ни о каком отказе кормить детей не может быть и речи. Во всех 119 муниципальных детсадах - пятиразовое питание: два завтрака, обед, полдник и ужин.





«Если опоздание составляет 10-15 минут, то ребёнок еще успеет позавтракать. Но напомним, что в 8 часов 25 минут списки присутствующих детей уже подаются на кухню, ведь в 8 часов 40 минут по расписанию – завтрак, а 9 – прогулка.

Если ребенка приведут в детский сад уже после завтрака, то поесть он уже не сможет, ведь завтрак- то уже прошел.

Что касается письменного заявления, то оно необходимо для того, чтобы опоздавшего ребенка «включить» в список, так как дневная норма для кухни уже посчитана.

Воспитатель относит объяснительную (с указанием причин опоздания) на кухню, чтобы на ребёнка посчитали обед, полдник и ужин. Так что никто не говорит о том, что опоздавшие дети останутся без еды, ребенка будут кормить в любом случае. Что касается предупреждения воспитателя или заведующего об опозданиях - эта практика существовала всегда.

В конце каждого месяца поставщик представляет в городское управление образования акт выполненных работ, где прописано количество приготовленных порций. Этот акт сравниваем с нашим табелем посещаемости, который формируют воспитатели на основе заявления родителей. И на этом основании проводим расчёт с поставщиком».

Напомним, стоимость питания дошколят в нескольких детских садах города снизилась почти на 40 процентов. Ежесуточный рацион на одного ребёнка в день вместо 180 рублей будет составлять 93 рубля.

При этом муниципалитет выделил более 700 миллионов на детское питание, исходя из нормы 180 рублей в день, но поставщики в погоне за контрактами снизили цены. Таким образом, «победила» самая маленькая цена и в нескольких детсадах города норма питания составляет 93 рубля.

Что касается подобных ситуаций, то в конфликтных вопросах родители могут обращаться к заведующей детского сада или к специалисту управления образования по своему району.

Инна Эстрина