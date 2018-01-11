На прошедшем Первенстве Приморского края по боксу среди юниоров определился состав сборной команды, которая представит край на Чемпионате ДФО, сообщает DEITA.RU.





С 8 по 11 января во Владивостоке, в СК «Олимпиец», прошло первенство Приморского края по боксу среди юниоров. Соревнования являлись отборочным туром на Чемпионат ДФО среди юниоров, который состоится 23–27 января в городе Южно-Сахалинске.





На ринг вышли сильнейшие боксёры Приморья в возрастной категории 17-18 лет. Два дня шли отборочные бои, на третий день состоялись решающие, финальные поединки, определившие состав сборной, которая будет защищать честь края на Чемпионате ДВФО.





В состав сборной Приморского края по боксу в категории «юниоры» вошли Кохнюк Кирилл (Владивосток), Федчун Дмитрий (Уссурийск), Куликов Егор (Владивосток), Шох Дмитрий (Владивосток), Сидоров Роман (Уссурийск), Макаров Тимофей (Владивосток), Мурашов Алексей (Владивосток).

Ирина Павленко