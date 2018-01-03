Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил жителей страны с Новым годом, сообщили Deita.ru в Генконсульстве КНДР.

Обращение политика - длинный манифест об успехах развития страны. Deita.ru публикует текст обращения в оригинале.

"Любимый весь народ страны, доблестные народноармейцы!

Дорогие соотечественники, братья и сестры!

Сегодня мы все, с глубоким чувством радости и собственного достоинства, с большим волнением вспоминая о славных делах минувшего года, совершенных нашим прилежным и плодотворным трудом, ценой пролитого нами пота и наших искренних усилий, встречаем новый, 2018 год с новыми надеждами и ожиданиями.

Встречая полный надежд Новый год, я желаю каждой семье в стране здоровья и счастья, успеха и процветания, надеюсь, чтобы реализовались новогодние желания наших детей и прекрасные стремления, мечты всего нашего народа.

Товарищи!

Окидывая мысленным взором истекший год, когда я, черпая огромную силу и мудрость в истинном облике стойкого родного народа, всегда с неизменной верой в партию следующего за ней в любых трудностях и испытаниях, наращивал темпы поступательного движения во имя процветания Родины, я всеми фибрами души испытываю, с каким великим народом мне довелось делать революцию.

Позвольте мне от имени Трудовой партии Кореи и правительства Республики послать сердечную благодарность и новогодний привет всему народу, всем народноармейцам – тем, которые в дни трудной и в то же время славной борьбы, разделяя свои помыслы, свою волю с партией и всем сердцем поддерживая ее решение, принесли чудесную победу, которая особо ярчайшей страницей войдет в пятитысячелетнюю историю нашей нации.

Разрешите мне послать новогодний привет нашим соотечественникам на Юге и за рубежом, борющимся за воссоединение Родины, а также прогрессивным людям, нашим друзьям в мире, выступающим против агрессивной войны и выражающим твердую солидарность с нашим справедливым делом.

Товарищи!

2017 год был годом героической борьбы и великой победы, когда великой движущей силой, способной выковать из себя крепкого за счет собственных сил, установлена немеркнущая веха в истории строительства могучего социалистического государства.

В прошлом году попытки США и их сателлитов изолировать и удушить нашу Республику достигли своего апогея, и нашей революции пришлось столкнуться с беспрецедентно серьезным вызовом. В сложившейся ситуации, в наихудших трудностях на пути продвижения вперед наша партия верила в свой народ, а народ самоотверженно защищал ее, и неблагоприятная ситуация превратилась в благоприятную, беду – в счастье, на всех фронтах построения могучего социалистического государства отмечены впечатляющие достижения.

Наша грандиозная борьба прошедшего года ярко продемонстрировала перед лицом мира наше непоколебимое, неизменное убеждение и волю до конца идти по единому пути чучхейского социализма, проложенному великим Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром, а также единодушие и сплоченность социалистической Кореи, весь народ которой крепко спаян вокруг партии.

Выдающийся успех нашей партии, нашего государства и народа в прошлом году – свершение великого исторического дела усовершенствования ядерных вооруженных сил государства.

Именно здесь, на этом месте, я год назад от имени партии и правительства официально заявил, что подготовка к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты идет на завершающей стадии. За минувший один год для исполнения намеченной цели неоднократно был проведен ее испытательный запуск безопасно и прозрачно, что доказало перед лицом мира его полный успех.

В прошлом году мы также провели испытание как разных видов средств-носителей ядерных боеголовок, так и сверхмощного термоядерного оружия, что привело к успешной, удачной реализации нашего генерального устремления и стратегической цели. И нашей Республике, наконец, удалось обладать никакой силой, ничем необратимыми могучими, надежными силами сдерживания войны.

Ядерные вооруженные силы нашего государства способны сорвать любую американскую ядерную угрозу и реагировать на нее, они представляют собой могучие сдерживающие силы, не дающие США пойти на рискованную игру с огнем.

США отнюдь не смеют пойти на войну со мной, с нашим государством.

Вся территория континентальной части США оказывается в радиусе нашего ядерного удара, да и ядерная кнопка постоянно ждет меня на столе моего рабочего кабинета – вот что им надо ясно понять как реалию, отнюдь не как угрозу.

Мы осуществили чаяние великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, которые посвятили всю свою жизнь для создания могущественнейшей обороноспособности государства, надежно гарантирующей суверенитет страны, и крепко держали в своих руках могучий булат для защиты мира, чего желал весь народ на протяжении долгих лет, туго затягивая себе пояс. Эта великая победа – яркое свидетельство о правоте и жизненности линии партии на параллельное ведение в двух направлениях и ее идей с отдачей приоритета науке. Это гигантское историческое дело, открывшее широкий горизонт на пути строительства богатой и могучей Родины и вселявшее в сердца наших военнослужащих, нашего народа несокрушимую веру в победу.

Позвольте мне воздать дань уважения героическому корейскому народу, который и в условиях трудной жизни, когда санкции и блокада угрожали его выживанию, твердо верил в правоту линии нашей партии на параллельное ведение в двух сферах, абсолютно поддерживал и энергично продвигал это дело.

Разрешите мне также послать горячий товарищеский привет нашим научным работникам в области обороны государства и рабочим коллективам ВПК, которые целый один год самоотверженно трудились, чтобы доказать перед лицом мира то, что начертания и решение ЦК партии и есть наука, и есть истина и практика.

Минувший год отмечен большим сдвигом и в выполнении пятилетней стратегии экономического развития государства.

Мощный размах взяла работа по подведению под металлургическую промышленность соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы. Итак, в Металлургическом объединении имени Ким Чака была воздвигнута доменная печь с внедрением метода кислородного нагрева по нашему образцу, что дало возможность обеспечивать ритмичность выплавки чугуна за счет антрацита. Упрочена самостоятельная база химической промышленности, открыта перспектива для взятия высоты «большой химии», намеченной в пятилетней стратегии.

Коллективы многих предприятий текстильной, обувной, трикотажной, пищевой и других отраслей легкой индустрии, высоко подняв знамя подведения под них соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы, придали мощный импульс модернизации целого ряда производственных процессов за счет наших технологий, нашего оборудования, что привело к созданию гарантии выпуска разнопрофильных, разнообразных предметов народного потребления и повышения качества продукции.

Машиностроители с высоко поднятым знаменем духа опоры на собственные силы, основываясь на науке и технике, с успехом достигли намеченного партией рубежа выпуска тракторов и грузовиков новых моделей, в результате чего создан прочный фундамент для более мощного ускорения процесса подведения под народное хозяйство соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы, его модернизации и осуществления комплексной механизации сельского хозяйства. В области сельского хозяйства широко внедрена научно обоснованная агротехника, и, несмотря на неблагоприятные климатические условия, росли ряды многоурожайных хозяйств и бригад, выращен небывало доселе богатый сбор фруктов.

Наша армия, наш народ построили великолепную улицу Рёмён, крупномасштабный животноводческий комплекс в районе Сепхо и выполнили задания 1-го этапа лесовосстановления, ярко продемонстрировав тем самым силу великой консолидации армии и народа и потенциал социалистической самостоятельной экономики.

В мощных ритмах работы по созданию темпов Маллима появился целый ряд новых типичных образцовых подразделений, многочисленные предприятия досрочно выполнили годовой план народного хозяйства и покрыли себя славой, превзойдя уровень рекордного года производства.

В минувшем году и на фронтах науки, культуры достигнуты успехи.

Научно-технические работники решили научно-технические вопросы построения могучего социалистического государства, завершили выполнение исследовательских заданий в сверхсовременных сферах и стимулировали развитие экономики и рост благосостояния населения. Отмечены дальнейшее усовершенствование системы социалистического образования, заметное обновление педагогической обстановки и улучшение условий медицинского обслуживания. Создан образец художественных представлений, который дает всей стране бурлить революционной романтикой и боевым задором. Наши спортсмены завоевали первенство во многих международных соревнованиях.

Все прошлогодние достижения – это торжество чучхейской революционной линии Трудовой партии Кореи, это бесценный плод, принесенный героической борьбой армии и народа, тесно сплоченных вокруг партии.

США и их сателлиты, пытаясь уничтожить суверенитет нашей Республики, ее право на существование и развитие, как никогда гнуснее прибегали к санкциям и блокаде, но и в этой обстановке мы смогли своими силами добиться таких блестящих побед, чего даже не смеют желать другие, – вот в чем достоинство, законная гордость нашей партии, нашего народа.

Позвольте мне еще раз выразить сердечную благодарность всему народу, всем народноармейцам, которые в прошлогодние событийные дни, всегда деля общую судьбу с партией и вместе с ней преодолевая встречающиеся трудности и испытания, победоносно продвигали великое дело строительства могучего социалистического государства.

Товарищи!

В этом году мы отмечаем 70-летие основания славной Корейской Народно-Демократической Республики. Поистине знаменательно то, что великий народ, достойно поставивший наше социалистическое государство, являющееся величайшим патриотическим наследием великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, в статус общепризнанного в мире стратегического государства, в торжественной обстановке празднует 70-летний юбилей своего государства.

Наша задача – наследуя традиции героической борьбы и коллективного радикального прогресса, овеявшие славой процесс основания и развития Кореи – страны чучхе, совершить непрерывный прогресс, непрерывное продвижение вперед, пока не будет достигнута окончательная победа революции. Считая историческую победу в строительстве ядерных вооруженных сил Республики трамплином к новому взлету, следует разворачивать революционное генеральное наступление за завоевание новых побед на всех фронтах строительства могучего социалистического государства.

«Революционным генеральным наступлением добьемся новых побед на всех фронтах строительства могучего социалистического государства!» – вот что наш революционный лозунг. Все руководящие работники, все члены партии, все трудящиеся с таким духом, с каким в послевоенные годы добились великого подъема Чхоллима и, преодолевая трудную ситуацию, пошли на гигантский подъем в строительстве социализма, должны своим всенародным генеральным наступлением сорвать вызов отчаянно беснующихся враждебных сил и поднять совокупность государственной мощи нашей Республики на новую, более высокую стадию своего развития.

В этом году, по счету третьем году выполнения пятилетней стратегии экономического развития государства, следует открыть широкий простор для динамизации дела на экономическом фронте в целом.

Главная задача социалистического хозяйственного строительства в нынешнем году – усиливать самостоятельный и чучхейский характер народного хозяйства и улучшать благосостояние населения, как того требует революционная ответная стратегия, намеченная на II Пленуме ЦК партии седьмого созыва.

Все векторы сил должны быть сосредоточены на усилении самостоятельного и чучхейского характера народного хозяйства.

Перед электроэнергетикой ставится задача – приложить большие усилия для приведения в порядок, дополнительного укрепления самостоятельных энергобаз и освоения новых энергоресурсов. Речь идет о том, чтобы решительно увеличить выработку электроэнергии на ТЭС, уменьшить потери электроэнергии путем приведения в порядок, дополнительного усовершенствования неполноценного генераторного оборудования и усиливать работу по максимальному увеличению производства. В провинциях нужно построить электроэнергетические комплексы с учетом местной специфики, обеспечить ритмичность выработки электроэнергии в имеющихся ГЭС среднего и малого масштаба для удовлетворения спроса местной промышленности за счет вырабатываемой у себя электроэнергии. Необходимо тщательно организовать чередующееся производство по таблице расхода электроэнергии в общегосударственном масштабе, активизировать борьбу с расточительством электроэнергии и, таким образом, настойчиво стараться эффективно использовать выработанную электроэнергию.

Перед металлургической промышленностью поставлена задача – еще более усовершенствовать чучхейские технологии выплавки чугуна и стали, увеличить мощность по производству железа и решительно повысить качество металлических материалов для удовлетворения народнохозяйственного спроса на стальной прокат. Следует по намеченному плану непременно обеспечивать опережающие по сравнению с другими отраслями поставки металлургии нужной электроэнергии, железных концентратов, антрацита, бурого угля, товарных вагонов и локомотивов и денежных средств с тем, чтобы безусловно достичь рубежа производства стального проката на следующий год и во что бы то ни стало осуществить подведение под металлургическую промышленность соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы.

В отрасли «большой химии» нужно ускорить процесс создания одноуглеродной химической промышленности, по намеченному графику провести строительство комплекса по производству катализаторов и завода фосфорных удобрений, реконструировать и усовершенствовать технологии производства карбоната натрия с его исходным сырьем – глауберитом.

Дело машиностроения – осуществить модернизацию Кымсонского тракторного завода, Автомобильного объединения «Сынри» и других машиностроительных предприятий, по-нашему разработать и выпускать машины мирового уровня.

Нужно совершить новый прогресс в смежных отраслях – в добыче угля и руд, на железнодорожном транспорте, чтобы самостоятельная экономическая база страны отдала свою отдачу.

Особенно это касается железнодорожного транспорта, где нужно на научной основе рационально вести организацию и диспетчеризацию перевозок для максимально эффективного использования имеющейся перевозочной способности, а также установить в этой отрасли стройную дисциплину и четкий порядок, как в армии, для обеспечения безаварийного движения поездов по расписанию.

В наступившем году нужно добиться перелома в улучшении благосостояния населения.

На предприятиях легкой промышленности следует трансформировать оборудование и производственные технологии в трудо- и электросберегающие, больше выпускать, поставлять разнообразные товары потребления доброго качества за счет отечественных материально-сырьевых ресурсов, в провинциях, городах и уездах необходимо специфически развивать местное хозяйство при опоре на собственные сырьевые источники.

На фронтах сельского хозяйства и рыбного промысла надо добиться подъема производства. Дело в том, чтобы широко внедрять лучший семенной материал, многоурожайную агротехнику и производительные сельхозмашины, вести земледелие на научно-технической основе и непременно достичь показателей сбора зерновых, а также увеличить производство животноводческой продукции, фруктов, тепличных овощей и грибов. Следует наращивать мощности по судостроению и ремонту судов, вести рыболовство на научной основе и активно вести рыбоводство и марикультуру.

В этом году объединенными силами армии и народа следует закончить за кратчайшие сроки создание Кальмаского приморского туррайона Вонсана, ускорить процесс благоустройства уезда Самчжиён и строительства Танчхонской ГЭС, второй очереди прокладки оросительных каналов в провинции Южный Хванхэ и других важнейших объектов, а также дальше приложить усилия к жилищному строительству.

Следует с дальнейшим расширением достижений в трудовой вахте по лесовосстановлению налаживать охрану уже созданного леса и уход за ним. Вместе с тем необходимо улучшать техническое состояние дорог, постоянно вести регулирование режима рек и на научной основе ответственно вести охрану окружающей среды.

Во всех отраслях, во всех подразделениях народного хозяйства предстоит пускать в ход все имеющиеся собственные технические силы и экономические потенциалы, усиливать борьбу за увеличение производства и усиление режима экономии с тем, чтобы создать больше материальных благ.

Прямой путь к развитию самостоятельной экономики – в опережающем развитии науки и техники, в коренном улучшении экономических операций и командования ими.

Задача в отрасли научных исследований – в первую очередь решить научно-технические проблемы, связанные с разработкой чучхейских производственных технологий нашего образца, обеспечением сырья, материалов и оборудования за счет отечественного производства и усовершенствованием самостоятельной экономической структуры. Во всех отраслях, во всех подразделениях народнохозяйственного комплекса необходимо налаживать распространение научно-технических знаний, широко вести движение за технический прогресс и способствовать росту производства продукции.

Кабинет Министров и руководящие хозяйственные учреждения обязаны с учетом реальности составлять оперативные планы выполнения народнохозяйственного плана этого года и со всей ответственностью упорно продвигать вперед дело их исполнения. Нужно принимать активные меры для того, чтобы в государственном масштабе социалистическая система ответственности за управление предприятиями дала практическую пользу заводам, фабрикам и кооперативным организациям.

Следует всесторонне развивать социалистическую культуру.

Предлагается укреплять преподавательский состав, коренным образом обновлять содержание и методы преподавания в соответствии с современной тенденцией развития образования, полностью воплощать в медобслуживании дух служения народу, увеличивать производство медицинского оборудования, аппаратуры и медикаментов разных наименований.

Нужно широко вести физкультурно-массовую деятельность и создавать спортивное мастерство и приемы игр нашего стиля. Необходимо создавать и изображать шедевры, правдиво отражающие ритмы героической борьбы и жизни наших военнослужащих, нашего народа, их достойную, благородную человеческую красоту в эпоху Маллима с тем, чтобы силой революционной социалистической литературы и искусства подавить буржуазную реакционную культуру.

Во всем обществе следует утвердить здоровую морально-нравственную атмосферу, установить социалистический образ жизни и настойчиво провести борьбу за искоренение всякого рода несоциалистических явлений для того, чтобы каждый и все обладали высокими морально-духовными качествами и жили по-революционному и цивилизованно.

Следует еще более укреплять оборонное могущество, служащее делу самозащиты.

В этом году, году 70-летия укрепления и развития товарищем Ким Ир Сеном Корейской Народно-революционной армии как регулярных революционных вооруженных сил, Народная Армия должна приобрести более полноценный облик революционной армии партии, усиленно и интенсивно организовать, провести боевую подготовку, приблизив ее к практической боевой обстановке, чтобы все виды, рода войск, специальные войска стали боевыми отрядами, готовыми сражаться с противником по формуле «один против ста».

Корейские Народные Внутренние Войска должны заострить лезвие классовой борьбы и своевременно разоблачить, сорвать вылазки неблагонадежных враждебных элементов. Рабоче-Крестьянское Красное Ополчение и Красная молодая гвардия обязаны активизировать боевую и политическую подготовку для всестороннего укрепления боеспособности.

В области оборонки ставится задача – согласно стратегическому курсу, намеченному партией на VIII слете работников военной промышленности, неизменно придерживаясь линии на параллельное ведение строительства в двух направлениях, разрабатывать, выпускать мощные стратегическое оружие и вооружения нашего образца, усовершенствовать чучхейскую производственную структуру военной промышленности и модернизировать производственные технологии на основе новейших достижений науки и техники.

В областях исследования ядерного оружия и ракетостроения необходимо в массовом порядке выпускать ядерные боеголовки и баллистические ракеты, мощь и надежность которых уже полностью подтверждены, и ускорить процесс их размещения в боевом порядке.

Более того, следует постоянно сохранять готовность к немедленному проведению операции по ядерной контратаке в ответ на ядерно-военные акции противника.

Идейно-политическое могущество – это первейшая мощь нашего государства, великая движущая сила, открывающая широкий простор для построения могучего социалистического государства.

Интересы успешного выполнения наших боевых задач требуют добиться дальнейшего тесного сплочения всей партии в идейно-организационном отношении и основательного утверждения в ней революционной партийной атмосферы для непрерывного наращивания боеспособности и руководящей роли партии во всех сферах революции и строительства социализма.

Все партийные организации должны ни на йоту не допускать всякого рода антиподов идей партии и двойной дисциплины, должны всемерно укреплять единодушие и сплоченность всей партии вокруг ее ЦК.

В общепартийном масштабе нужно интенсивно усиливать борьбу за установление революционной партийной атмосферы, делая при этом главный упор на изжитие явлений злоупотребления партийной властью, бюрократизма и других устаревших методов и стиля работы, чтобы укреплялись кровные узы партии с народными массами, как монолит.

Долг парторганизаций – усиливать свое партийное руководство соответствующими отраслями и подразделениями, чтобы дела в них всегда шли согласно идеям и планам партии, ее политическим требованиям, а также успешно решать проблемы строительства могучего социалистического государства путем неизменного опережающего проведения политической работы и приведения в действие идейного заряда.

Пусть вся армия, весь народ единой мыслью, единой волею тесно сплачиваются вокруг партии с тем, чтобы все в любой трудной обстановке делили с партией горе и радость, общую судьбу и самоотверженно боролись за торжество дела социализма.

Партийным и общественным организациям трудящихся, органам власти следует ориентировать все векторы работы на укрепление единодушия и сплоченности и подчинять все этому делу. При проектировании и развертывании дел следует взять за критерий требования и интересы народа, идти в гущу народа и, деля с ним горе и радость, решать их душевные переживания и жизненные нужды. Чем острее нехватка во всем, тем полнее надо проявлять прекрасную атмосферу искренней взаимопомощи, взаимовыручки между товарищами, между соседями.

В нынешнем великом шествии Маллима необходимо выявлять всю полноту несгибаемой духовной силы героического корейского народа.

Партийные и общественные организации трудящихся должны помогать всем трудящимся, чтобы они, храня в глубине сердца патриотизм, непрерывно совершали коллективный новый прогресс в великой борьбе за создание темпов Маллима движущей силой, имя которой – революционный дух опоры на собственные силы, наука и техника. Каждый из руководящих работников, партийных и беспартийных трудящихся должен быть передовиком движения Маллима – тем, который, переняв боевой дух предыдущих поколений, совершивших вековые перемены в ходе великого шествия Чхоллима, мощной поступью мчится вперед с опережением времени.

Товарищи!

И в прошлом году наш народ, идя навстречу стремлениям и требованиям нации, вел активную борьбу за сохранение мира в стране и ускорение процесса объединения Родины. Однако США и их сателлиты, пытаясь поставить палки в колеса укреплению нашей Республикой самозащитных сил ядерного сдерживания, прибегали к гнусным санкциям и нажиму и лихорадочным военно-поджигательским акциям, что привело ситуацию на Корейском полуострове к беспрецедентному ухудшению и создало более серьезные трудности и препятствия на пути объединения нашей Родины.

Массовое сопротивление разгневанных различных слоев южнокорейского населения привело к развалу консервативной «власти», прибегавшей к фашистскому правлению и конфронтации с соотечественниками, к смене правящих сил, однако в межкорейских отношениях ничего не изменилось. Наоборот, власти Южной Кореи, идя наперекор стремлениям всей нации к единству, шли в фарватере враждебной американской политики в отношении КНДР, что загнало ситуацию в худшее состояние, еще более разжигало недоверие и противоборство между Севером и Югом, и межкорейские отношения оказались в трудноразрешимом инфарктном состоянии. Не положив конец подобному ненормальному состоянию, нельзя избежать навязываемой внешними силами катастрофы ядерной войны, не говоря уж об объединении страны.

Сложившаяся нынешняя ситуация как никогда требует от Севера и Юга не сковываться рецидивами прошлого, а принять радикальные меры для оздоровления межкорейских отношений и открытия прорыва на пути к самостоятельному воссоединению страны. Если отворачиваться лицом от этого актуального требования времени, то никто, кем бы он ни был, не может с достойным образом представиться перед своей нацией.

Наступивший год как для Севера, так и для Юга является годом знаменательным: наш народ отмечает 70-летие своей Республики как большой праздник, а в Южной Корее открываются зимние Олимпийские игры. И для того, чтобы в торжественной обстановке справляться с большими национальными делами и демонстрировать в стране и за рубежом достоинство и высокий дух нации, нам следует оздоровить находящиеся в замороженном состоянии межкорейские отношения и прославить знаменательный нынешний год как событийный год особого значения в истории нации.

Прежде всего нужно смягчить острую военную напряженность между Севером и Югом и сначала создать мирную обстановку на Корейском полуострове.

В обстановке продолжения, как сейчас, нестабильной ситуации, когда существует и не война, и не мир, Север и Юг, не говоря уже об успешном проведении предусмотренных обеими частями мероприятий, не смогут серьезно обсуждать за одним столом вопрос оздоровления отношений, не смогут идти прямо к единству.

Северу и Югу не следует больше заниматься делами, обостряющими ситуацию. Они должны прилагать совместные усилия для разрядки военной напряженности и создания мирной обстановки.

Властям Южной Кореи не следует прибегать к обострению ситуации, участвуя в безрассудных ядерных военных акциях США для нападения на Север, угрожающих судьбе всей нашей нации и сохранению мира и стабильности на этой земле. Им следует положительно относиться к нашим искренним усилиям, направленным на разрядку напряженности. Надо отказаться от всяких ядерных военных учений вместе с внешними силами, которые будут зажигать пламя на этой земле и обагрять священную родную землю кровью, прекратить все акции притаскивания американских ядерных вооружений и агрессивных вооруженных сил.

Как бы ни США размахивали ядерной дубиной, как бы ни они лезли из кожи вон в военно-поджигательских акциях, теперь они не смогут что-то делать с нами, раз у нас имеются могучие силы сдерживания войны. Если Север и Юг душой пожелают, то вполне смогут предотвратить войну на Корейском полуострове и разрядить напряженность.

Следует всемерно создавать атмосферу стремления к национальному примирению и единству.

Оздоровление межкорейских отношений – это вопрос наибольшего интереса, решения которого желают не только власти, но и все и каждый, это важнейшее дело, которое следует совершить общенациональными силами. Надо широко вести межкорейские контакты и передвижения, сотрудничество и обмен с тем, чтобы устранить взаимное недоразумение и недоверие и выполнять все свои обязанности и роль субъекта в деле объединения страны.

Мы будем открывать путь к диалогу, контактам и передвижениям, не говоря уж о правящей партии Южной Кореи, всем, включая и оппозиции, различные организации и отдельных лиц, если они искренне желают национального примирения и сплочения.

Надо решительно положить конец делишкам, задевающим нервы другой стороны и разжигающим раздор и вражду между соотечественниками. Властям Южной Кореи не следует под неоправданными предлогами, при помощи юридических, системных механизмов так, как это было в прошлом в период консервативной «власти», запрещать различным слоям населения контакты и передвижения и подавить их стремление к единству путем коалиции с Севером, а надо стараться создавать благоприятные условия и обстановку, содействующие достижению национального примирения и сплочения.

Для скорейшего оздоровления межкорейских отношений власти Севера и Юга должны как никогда высоко поднять знамя национальной самостоятельности и выполнять все свои обязанности и роль, возложенные на них временем и нацией.

Межкорейские отношения – это в принципе есть внутренний вопрос нашей нации, при решении которого хозяевами должны быть Север и Юг. Стало быть, нужны такая твердая позиция, точка зрения, какая требует решить все вопросы межкорейских отношений на основе принципа «Общими силами нашей нации».

Властям Южной Кореи надо отдать отчет вот о чем: если они носят за двором узелок с вопросом межкорейских отношений и выпрашивают чего-то у чужих, то из этого никакого толку не выйдет, наоборот, это дает внешним силам, преследующим неблагонадежную цель, предлог для вмешательства в дела и порождает только сложность при решении проблем. Теперь не время повернуться спиной друг к другу и выяснять лишь свою позицию, а пора Северу и Югу садиться за одним столом и серьезно обсуждать вопрос об оздоровлении межкорейских отношений общими силами нашей нации и смело открывать путь к его решению.

Что касается зимних Олимпийских игр, которые скоро будут проходить в Южной Корее, то это послужит хорошим моментом для демонстрации великого облика нашей нации, и мы от всей души желаем их успешного открытия. Исходя из такой точки зрения, мы готовы принять необходимые меры, в том числе посылки своей делегации, и для этого власти Севера и Юга смогут и скорее встретиться. Соплеменникам, в чьих жилах течет одна кровь, вместе радоваться праздничному делу соотечественников и помогать друг другу – это дело естественное.

И впредь мы с высоко поднятым знаменем национальной самостоятельности будем решать все вопросы общими силами нашей нации и, сплоченными силами нации сорвав происки внутренних и внешних антиобъединительных сил, впишем новую страницу в историю воссоединения Родины.

Пользуясь случаем, разрешите мне еще раз послать теплый новогодний привет всем соотечественникам Кореи, проживающим в стране и за рубежом, и от всей души желаю, чтобы все дела на Севере и Юге шли на лад в этом знаменательном году.

Товарищи!

Международная ситуация прошедшего года ясно доказала, что в тысячу, десять тысяч раз были правы стратегическое рассуждение и решение нашей партии, нашего государства, суть которых – в том, что агрессивным силам империализма, пытающимся подорвать мир и безопасность на Земле и обрушить на человечество ядерную катастрофу, следует противостоять лишь с силой справедливости.

Мы как миролюбивая, ответственная ядерная держава не будем применять ядерное оружие и не будем угрожать им любой стране, любому региону, пока агрессивные враждебные силы не посягнут на суверенитет и интересы нашего государства. Однако на акции, нарушающие мир и безопасность на Корейском полуострове, ответим решительными мерами.

Наша партия, правительство нашей Республики будут развивать добрососедские и дружественные отношения со всеми странами, которые уважают суверенитет нашей страны и дружелюбно относятся к нам, будем прилагать активные усилия для построения нового, справедливого и спокойного мира.

Товарищи!

2018 год станет годом еще одной новой победы для нашего народа.

В этот момент, когда начинается путь грандиозного поступательного движения нового года, я душой крепок, полный веры в то, что наше дело непобедимо в поддержке народа. Во мне крепнет решимость – с полной отдачей энергии непременно оправдать ожидания народа.

Трудовая партия Кореи и правительство Республики, опираясь на доверие и силу народа, не будут останавливать борьбу и продвижение вперед до достижения окончательной победы революционного дела чучхе, непременно будут ускорять приход будущего могучего социалистического государства, где весь народ будет наслаждаться достойной и счастливой жизнью.

Пусть все под руководством Трудовой партии Кореи, демонстрируя смелый и отважный дух героической Кореи, могучей поступью пойдут вперед к новой победе революции!".

Михаил Грач