«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Deita.ru».

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. В активе капитана команды, организатора «Putin team» Александра Овечкина три результативные передачи. Победу «Вашингтону» принесли шайбы Тома Уилсона, Кристиана Юуса, Джона Карлсона, Мэтта Нисканена и Никласа Бекстрёма. В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Джон Мур и Трэвис Зейджак.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что Александр Овечкин в своем Instagram объявил о создании общественного движения, которое он назвал "командой Путина".

Дмитрий Санников