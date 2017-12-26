Ученые из института астрофизики Андалусии выяснили, что к Земле приближается астероид, напоминающий по форме череп, сообщает «Deita.ru».

В непосредственной близости от нашей планеты он окажется в ноябре 2018 года и тогда, по словам ученых, появится возможность получить новые данные, которые помогут усовершенствовать знания об этом теле и о других подобных телах, сближающихся с нашей планетой.

Как пишет Блокнот, размер астероида составляет от 625 до 700 метров, а период вращения – около трех часов. Он очень темный, так как отражает свет не более, чем на 6%, то есть его отражательная способность чуть больше, чем у угля.

По прогнозам ученых, следующее сближение этого астероида с Землей произойдет лишь в 2088 году.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что огромный астероид пронесся мимо Земли.

Таисия Масина