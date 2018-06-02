Днем в субботу, 2 июня, на Золотом мосту Владивостока произошло необычное ДТП, сообщает DEITA.RU. Участниками происшествия стали автомобиль и лошадь.

Судя по кадрам, опубликованным в паблике dps.control, белая лошадь и пони двигались по краю проезжей части моста. В какой-то момент лошадь испугалась проезжающего автомобиля и ударила его копытом.





Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. «Испугалась не то слово. Вон сколько испугу на асфальте», «У субаря лошадок мало», «В связи с поднятием цен на топливо, люди уже на лошади пересаживаются», «Кто пустил лошадь на мост? Там же пеший переход запрещён», «У водителя кобылы ОСАГО есть?», — интересуются в Сети.

Екатерина Лапкина

Фото: dps.control