В Николаевском районе Хабаровского края полицейские раскрыли кражу с предприятия, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что мужчина разбил окно и проник в ремонтный бокс одного из промышленных предприятий. Злоумышленник похитил промышленное оборудование и комплект зимних шин. Общий ущерб составил более 170 тысяч рублей.

Задержанный сознался в содеянном и указал место, где находится похищенное. Имущество возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина