5 Июнь 2018, 12:22
Осколки, шины, деньги: предприятие лишилось важного на Дальнем Востоке
Источник изображения: «Deita.ru»
В Николаевском районе Хабаровского края полицейские раскрыли кражу с предприятия, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Установлено, что мужчина разбил окно и проник в ремонтный бокс одного из промышленных предприятий. Злоумышленник похитил промышленное оборудование и комплект зимних шин. Общий ущерб составил более 170 тысяч рублей.
Задержанный сознался в содеянном и указал место, где находится похищенное. Имущество возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Екатерина Лапкина