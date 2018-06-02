Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль в Приморье и выявили нечто интересное, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Водитель перевозил 1200 штук куриных яиц неподтверждённого качества. Он не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и качество продукции.

В связи с этим ее изъяли из оборота и поместили на изолированное хранение, в отношении водителя возбуждено административное производство.

Таисия Масина