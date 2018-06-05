Приморские спортсмены вернулись во Владивосток после успешных выступлений на открытых городских соревнованиях города Москвы по танцам на колясках, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Как рассказал президент Приморской краевой федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Артем Моисеенко, в соревнованиях принимали участие спортсмены из пятнадцати регионов страны и нескольких государств.

Бронзовыми призерами турнира стали Кристина Шебаева и Дмитрий Воронин в европейской программе комби. Еще одну «бронзу» завоевал Игорь Прилебских в сольных выступлениях в произвольной программе.

Серебряную награду получили пять пар в категории ансамбль – Кристина Шебаева и Дмитрий Воронин, Ольга Телякова и Олег Ломин, Степан Сушко и Валерия Канаева, Игорь Прилебских и Дарья Баранова, Алексей Арапов и Алина Гомозова.



Президент краевой федерацией физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), такое количество медалей удалось завоевать, в том числе благодаря новым танцевальным коляскам, которые для приморских танцоров закупил краевой департамент физической культуры и спорта в Белоруссии. Они, по словам Артема Моисеенко, получили новинки в Москве перед соревнованиями и сразу на них успешно выступили.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает, что развитие адаптивного спорта так же важно, как и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава края подчеркивает, что поддержка данного направления - одна из приоритетных задач, в осуществлении которой он готов помогать в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций.

Таисия Масина