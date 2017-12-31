Сотрудниками уголовного розыска Артема задержан подозреваемый в двойном убийстве, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские полицейские, в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение, что в районе дома 20 по улице Кирова обнаружены тела девушки и молодого человека с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители следственного комитета.

Полицейские установили, что неизвестный, причинив множественные ножевые ранения парню и девушке, скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Надеждинском районе в автомашине таксомоторной компании.

При задержании уроженец Сахалинской области 1984 года рождения попытался оказать сопротивление, причинив ножевое ранение сотруднику уголовного розыска, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он госпитализирован.

Следственным отделом по г. Артему СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления за убийство двух или более лиц.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в Дальнереченске мужчина, угрожавший другому гражданину убийством, скрылся от суда. Гражданин П. не явился в суд на рассмотрение уголовного дела, в связи с чем постановлением мирового судьи был объявлен в розыск. Обвиняемого удалось разыскать в селе Речное Дальнереченского района в ходе проверки адресов, где мог находиться объявленный в розыск гражданин. Судебным приставом по ОУПДС он был задержан и доставлен в суд.

Дмитрий Санников