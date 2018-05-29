29 Май 2018, 07:17
Особо опасный рецидивист орудовал во Владивостоке
Источник изображения: ИА "Дейта.ру"
Житель Владивостока пострадал от нападения опасного рецидивиста, сообщает DEITA.RU.
Ранее дважды судимый за преступления против собственности гражданин напал на мужчину в подъезде жилого дома по улице Сахалинской, избил его и похитил имущество на общую сумму более 52 тысяч рублей.
Преступника поймали, признали виновным и назначили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Таисия Масина