Житель Владивостока пострадал от нападения опасного рецидивиста, сообщает DEITA.RU.

Ранее дважды судимый за преступления против собственности гражданин напал на мужчину в подъезде жилого дома по улице Сахалинской, избил его и похитил имущество на общую сумму более 52 тысяч рублей.

Преступника поймали, признали виновным и назначили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Таисия Масина