Накануне пьяный водитель устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого полностью была уничтожена автобусная остановка села Астраханка Хайканского района, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что за рулем автомобиля Toyota Mark II находился 22-летний пьяный молодой человек. В районе дома № 75 по улице Решетникова рулевой не справился с управлением. Автомобиль пересек полосу встречного движения и врезался в автобусную остановку.

Авария произошла в полночь, на остановке не было людей, что позволило избежать тяжелых последствий. Сам водитель не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. На данный момент составлен административный протокол по факту нахождения за рулем в нетрезвом виде. Теперь молодому человеку предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Восстановление остановки водителю также придется оплатить из своего кармана.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что водитель Subaru Impreza не справился с управлением автомобиля в районе остановки Некрасовская во Владивостоке и снес виадук.

Екатерина Лапкина