Более 11 килограммов лососевой икры и 12 килограммов мяса краба оказались потенциально опасны для покупателей, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Две партии деликатеса выявлены на территории Владивостока. При этом на товар отсутствовали товаросопроводительные документы, а на упаковке самой продукции не было маркировки производителя, где указывается дата выработки и окончание срока годности.

Вся продукция исключена из оборота, а в отношении нарушителей возбуждены административные дела.

Таисия Масина