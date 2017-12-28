Администрация Владивостока дала разъяснения по поводу морских перевозок на остров Попова, сообщает "DEITA.RU". 24 декабря 2017 года вышел из строя подшипник гребного вала на пароме «Босфор Восточный». Владеющий паромом морской перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров в соответствии с заключенным договором, провел мониторинг рынка имеющихся пассажирских судов с целью поиска временной замены.



Во Владивостоке единственным судном, которое сегодня имеет все соответствующие для пассажирских перевозок разрешения, является пассажирское судно «Секстан» вместимостью 57 человек. Все остальные морские суда, имеющие право осуществлять перевозку пассажиров, находятся в зимней консервации.

Напомним, в редакцию "DEITA.RU" обратились жители острова Попова, который относится к Первомайскому району Владивостока с жалобами на нерегулярное сообщение между материком и островом.

В администрации недовольство островитян понимают, но заверяют, что судно, поставленное на замену парому отвечает правилам безопасности. Неудобства в расписании (уехавшие в город островитяне могут вернуться домой лишь на следующий день) объясняют тем, что «Секстан» не имеет технической возможности осуществлять движение в темное время суток, согласовано временное, на период окончания ремонта парома, расписание.

В течение нынешней недели ежедневное отправление судна из Владивостока осуществляется в 8 часов 30 минут утра, а с острова Попова – в полдень. Время в пути занимает 3,5 часа.

Такое расписание сохранится ориентировочно до первых чисел января 2018 года.

Анастасия Качимская