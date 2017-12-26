Уже несколько дней паром на остров не ходит, подробности сообщает «Deita.ru».

Эта проблема – как головная боль: возникает спонтанно, но регулярно. Причем совершенно неизвестно, когда появится вновь. Конечно, жители знают, что территориально они проживают в Первомайском районе Владивостока, вот только все чаще чувствуют себя настоящими «островитянами», когда не могут добраться домой.

Больше всего жителей возмущает неизвестность и отсутствие информации.

«Вроде бы говорят, что паром сломался, - рассказала в беседе с «Deita.ru» одна из горожанок, - вместо него сейчас пустили какой-то странный катер. Прочему странный? Никто не может понять, как он ходит – никакого расписания не придерживается, получается «когда хотим, тогда и идем». В кассах также никто ничего внятного сказать не может и не знает, когда все наладится. Просто – беда!».

«Катер ходит раз в двое суток, по расписанию, - присоединилась к разговору другая собеседница агентства, - о времени, когда он отправляется, сообщают по вотсапу. Но у нас половина, если не больше – пенсионеров! У них вотсапа нет и они не могут пользоваться этими мессенджерами. Два дня ничего нет, а потом 1 раз пойдет, чтобы просто людей забрать».

Как рассказали «Deita.ru» в городском управлении транспорта, паром действительно не выходит сейчас на линию: из –за технической неисправности он находится в ремонте.

«На линию вышел катер, который ходит по установленному расписанию, то есть по расписанию работы парома, которое размещено на сайте администрации. Владивосток – остров Попова, ежедневно, кроме пятницы и воскресенья отправляется в 17 часов, в пятницу - в 19 часов, в воскресенье в 17 часов.

Последние два дня – вчера и сегодня - катер не ходил, потому что было объявлено штормовое предупреждение», - отметили в ведомстве.

Островитяне утверждают, что расписания временный катер не придерживается.

Инна Эстрина