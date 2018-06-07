Во Владивостоке Фрунзенский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.



Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в марте 2018 года мужчиной, который был освобожден условно-досрочно от отбывания наказания по приговору суда.

Вечером в районе ул. Зеленой на острове Русский он напал на прохожую девушку, которая направлялась от автобусной остановки к дому.

Высказывая угрозы убийством, применяя физическую силу и приемы удушения, злоумышленник сначала применил к потерпевшей иные действия сексуального характера, затем изнасиловал и скрылся с места преступления.

В тот же день его задержали сотрудники полиции. В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

При назначении наказания судом учтено, что мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против личности, относящиеся к категории особо-тяжкого и тяжкого, преступления по данному делу совершил в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору, к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил ему окончательное наказание (с учетом присоединения неотбытой части по предыдущему приговору) в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ирина Петрова