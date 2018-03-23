По прогнозу Примгидромета, сегодня, 23 марта, днем и в первой половине ночи на субботу, 24 марта, под воздействием южного ветра в Амурском заливе, в также в бухтах пролива Босфор Восточный ожидается взлом припайного льда, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Эти процессы продолжатся в ближайшие выходные дни, 24 и 25 марта, в связи со значительным потеплением температуры воздуха до 8-10 градусов положительных значений, что вызовет вынос льдин в открытую часть залива Петра Великого.

В этой связи любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города настоятельно рекомендовано воздержаться от выхода на лед. При этом необходимо помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

Михаил Грач