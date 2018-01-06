Приморцам в период праздников крайне необходимо соблюдать меру в употреблении алкоголя, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали специалисты, большинство преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека, в том числе повлекшем смерть, совершается во время бытовых ссор в ходе употребления спиртных напитков.

Напоминают приморцам и о качестве алкогольной продукции.

В период новогодних каникул фиксируется рост продаж контрафактного алкоголя во всех регионах РФ. Поддельное спиртное встречается не только на оптовых рынках, но и в магазинах. Употребление таких напитков может стать причиной массовых пищевых отравлений, нанести непоправимый вред здоровью потребителей.

Однако избежать неприятностей можно, следуя этим правилам:

- Водка по закону не может стоить меньше 205 рублей, а шампанское – меньше 164 рублей.

- При покупке нужно обращать внимание на наличие лицензии у магазина, а также помнить, что алкоголь могут продавать только в стационарных торговых точках, в киосках его быть не должно.

- Помните: если продукция произведена на заводе, то на бутылке не будет дефектов (протеканий, отклеивающихся этикеток или отходящих акцизных марок).

- После расчета внимательно посмотрите на чек – на нем должен быть специальный QR-код.

- Легальность алкогольной продукции может проверить любой покупатель. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Программу можно в свободном доступе найти в сети Интернет.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцы рассказали о самых необычных новогодних встречах.

Виктор Бруевич