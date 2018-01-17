Во вторник, 16 января, отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции Хабаровского края, пожилой мужчина был сбит рано утром на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 135 по улице Карла Маркса. От полученных травм пешеход скончался на месте трагедии.

Отметим, что удара был такой силы, что пострадавшему оторвало ногу.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Андрей Драчев погиб 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска во время драки. Обвиняемый в убийстве 25-летний Анар Аллахверанов около месяца скрывался от следствия, но позже сам явился с повинной. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. 15 января в Хабаровском краевом суде начались предварительные слушания по делу об убийстве Андрея Драчева

Екатерина Лапкина