7 Январь 2018, 03:30
«Отелло» отправил на тот свет возлюбленную и соперника на Дальнем Востоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Перед судом предстанет житель Биробиджана по обвинению в убийстве сожительницы и ее знакомого, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Еврейской автономии.
Установлено, что обвиняемый с сожительницей часто ссорились. 13 октября минувшего года пьяный мужчина застал свою даму сердца с другим мужчиной. От вспыхнувшего чувства ревности он схватил нож и нанес им не менее 17 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления, а женщина в больнице.
На данный момент убийца находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух лиц» УК РФ. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Екатерина Лапкина