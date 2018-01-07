Перед судом предстанет житель Биробиджана по обвинению в убийстве сожительницы и ее знакомого, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Еврейской автономии.

Установлено, что обвиняемый с сожительницей часто ссорились. 13 октября минувшего года пьяный мужчина застал свою даму сердца с другим мужчиной. От вспыхнувшего чувства ревности он схватил нож и нанес им не менее 17 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления, а женщина в больнице.

На данный момент убийца находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство двух лиц» УК РФ. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина