На территории ТОР "Большой Камень" в Приморском крае появится производственный комплекс по приему и переработке отходов и получению вторичного сырья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минвостокразвития.

Компания-резидент будет перерабатывать строительные отходы, образующиеся при возведении судостроительного комплекса "Звезда" и жилых микрорайонов для судостроителей. Основными этапами переработки отходов будут дробление и сортировка. На выходе получится щебень, металл и строительные смеси, которые будем продавать городским предприятиям.

Начать переработку отходов инвестор планирует во втором квартале 2019 года. Мощность производства составит до 107,5 тыс. кубометров в год. Инвестор не раскрывает объемы финансирования проекта.

Михаил Грач