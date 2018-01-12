Оптимизация питания в детских дошкольных учреждениях приморской столицы уже вызвала споры, сообщает «DEITA.RU».

Многим родителям такое решение, мягко говоря, кажется странным.

«Неясно, как это будет выглядеть на самом деле, - рассказала в беседе мама пятилетней Софии, - мы, конечно, стараемся не опаздывать (да и никто из родителей не стремится специально привести ребенка позже). Но, учитывая наши пробки, особенно при плохих погодных условиях, бывает, приходим не к назначенному времени. Поверьте, бежим со всех ног, как говорится. Если опоздать, то ребенок будет полдня голодным? И почему ребенок не сможет съесть свой завтрак, который на него уже «расписан». Кто тогда его съест? Или эту порцию просто выбросят? В чем тогда оптимизация или экономия средств??

По мнению всех родителей, это какая-то несуразица. Никто ничего внятно не говорит, просто возмутительная ситуация!

Другое дело, когда ребенок заболел или по какой-то причине несколько дней не будет ходить в сад. В таком случае логично, если на время отсутствия ребенка на него не будут планировать еду. Но это и так делается», - сказала собеседница «DEITA.RU».

Как выяснилось, мама Софии и остальные родители из группы узнали о новых правилах в первые рабочие дни после новогодних праздников.

«Также всех родителей обязали писать письменное заявление на имя заведующей с указанием причины опоздания», - добавила собеседница.





Желание со стороны городских властей обеспечить финансовый контроль над расходами можно только приветствовать. Но само исполнение родители считают странным: оставить опоздавших в детский сад детей голодными, чтобы в конце месяца произвести перерасчёт с поставщиком продуктов питания.

К моменту выхода материала «DEITA.RU» еще не получило разъяснения городских властей, их обещали дать в самое ближайшее время.

При этом стоимость питания дошколят в нескольких детских садах уже снизилась почти на 40 процентов. Ежесуточный рацион на одного ребёнка в день вместо 180 рублей будет составлять 93 рубля.

Как пояснили «DEITA.RU» в администрации Владивостока, муниципалитет выделил более 700 миллионов на детское питание, исходя из нормы 180 рублей в день, но поставщики в погоне за контрактами снизили цены. Таким образом, по закону, «победила» сама маленькая цена. В 93 рубля.

Напомним, ранее «DEITA.RU» сообщало, что питание в детсадах Владивостока проверили специалисты.

Инна Эстрина