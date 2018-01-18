МУПВ ВПЭС (электрические сети) информирует жителей Владивостока об отключениях света, которые пройдут 18 января, в четверг, сообщает DEITA.RU.

Света не будет с 09:00 до 17:00 в связи с плановыми работами по ремонту и диагностике электросетей по следующим адресам:

Бакунина ул.14Г,

Беляева ул.3, 5,

Борисенко ул.104, 102,

Главная ул.34А, 30/1,

Изюбриевая ул.8, 9,

Карбышева ул.11,

Карла Либкнехта ул.10, 12, 16, 18, 20, 7, 9,

Корабельная Набережная ул.1,

Линейная 3-я ул.41,

Маковского ул.141, 145, 147А, 161,

Морская 1-я ул.6/25,

Невельского ул.29,

Пушкинская ул.18, 20,

Светланская ул.161А, 22, 83, 85,

Славянская ул.14,

Солнечная ул.28,

Тухачевского ул.66А,

Успенского ул.4, 6,

Черняховского ул.13, 19, 21,

Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55,

Яблоневая ул.11А, 69Г, 82, 84, 9А, 73, 1А, 71А, 92.



Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что проект единых центров для оплаты услуг ЖКХ в Приамурье будет расширен.

Таисия Масина