Вторник, 26 декабря для многих владивостокцев пройдет под знаком отключения электричества, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Без света с 09:00 до 17:00 останутся 89 домов по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова ул. 52Б, 54,

Айвазовского ул.42, 46, 52, 54, 56, 67, 69, 69А, 71, 73, 77, 81, 83, 40,

Александровича ул.34, 34А, 36, 38, 52, 50Б, 40В,

Восточный пр-кт 11, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 5Б, 16Б, 9,

Горийская ул.6, 6А,

Жемчужная ул.24,

Камчатская ул.14,

Клубная ул.49Д,

Красного Знамени пр-кт 66, 66А,

Луговая ул.45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51А,

Майкова ул.28, 30,

Маковского ул.123,

Некрасовская ул.47, 47А,

Овчинникова ул.4,

Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 3, 5, 7, 9, 22,

Петропавловский пер.10,

Приходько ул.13, 15, 17, 19, 6, 8,

Трудовых Резервов ул.3,

Уборевича ул.8,

Фадеева ул.31, 35, 37, 45,

Шевченко ул.21, 21Д, 36,

Яблоневая ул.28, 30,

Янтарная ул.10, 12

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что тысячи приморцев останутся без света под Новый год.

Таисия Масина