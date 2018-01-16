Некоторые дома Ленинского и Советского районов Владивостока останутся без света во вторник, 16 января, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Отключения пройдут с 09:00 до 17:00 по 66 адресам:

Амундсена ул.10, 6, 8,

Белякова ул.5,

Володарского ул.10, 19, 25, 47, 8, 8А, 41, 49,

Главная ул.17А,

Изюбриевая ул.9,

Кирова ул.66, 68, 68В, 70,

Линейная 3-я ул.41,

Маковского ул.42А,

Менделеева ул.1, 2, 4, 4А, 4Б, 6, 6Д,

Мусоргского ул.6,

Невельского ул.29,

Обручева ул.6,

Полетаева ул.12, 25, 33, 29,

Русская ул.88А,

Семеновская ул.30,

Солнечная ул.28,

Чайковского ул.14, 16, 18, 18А, 18Б, 27, 29, 31, 27А, 29А, 22,

Черняховского ул.13, 19, 21,

Чкалова ул.17,

Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55,

Шкипера Гека ул.1А,

Яблоневая ул.11А, 69Г, 7А, 82, 84, 9А, 1А, 71А, 92.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что серьезная авария оставила в темноте жителей этой улицы Владивостока.

Таисия Масина