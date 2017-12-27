Отключение электричества запланировано на среду ,27 декабря, в городе Артем Приморского края, об этом «Deita.ru» сообщили в ООО «Артемовская электросетевая компания».

Проведение ремонтных работ с 09.00 до 13.00 оставит без света жителей домов по следующим адресам:

Геологическая 1,

Ржевская 9-21, 8-16, 12а, 16а,

Шахтёрская 29-51, 30-48,

1-я Полярная 1-5,

3-я Полярная 14, 20;

Кирова 66, 66/1, 66/2,

Леваневского 1-17, 2-18,

Белинского 1-19, 2-20,

Безымянная 1, 3;



C 09.00 до 17.00 от электроэнергии отключат улицы:

Херсонская 18-38, 25-37,

Коллективная 13, 15, 17, 19, 21;

Брестская,

пер. Брестский,

Байкальская, пер.

Байкальский,

2-й пер. Байкальский,

пер. Воронежский;

Кирова 64, 68, 68/1, 68/2, 70,

Белинского 22-36, 21-37.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что тысячи приморцев останутся без света под Новый год.

Таисия Масина