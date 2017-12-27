Отключение электричества запланировано на среду ,27 декабря, в городе Артем Приморского края, об этом «Deita.ru» сообщили в ООО «Артемовская электросетевая компания».
Проведение ремонтных работ с 09.00 до 13.00 оставит без света жителей домов по следующим адресам:
Геологическая 1,
Ржевская 9-21, 8-16, 12а, 16а,
Шахтёрская 29-51, 30-48,
1-я Полярная 1-5,
3-я Полярная 14, 20;
Кирова 66, 66/1, 66/2,
Леваневского 1-17, 2-18,
Белинского 1-19, 2-20,
Безымянная 1, 3;
C 09.00 до 17.00 от электроэнергии отключат улицы:
Херсонская 18-38, 25-37,
Коллективная 13, 15, 17, 19, 21;
Брестская,
пер. Брестский,
Байкальская, пер.
Байкальский,
2-й пер. Байкальский,
пер. Воронежский;
Кирова 64, 68, 68/1, 68/2, 70,
Белинского 22-36, 21-37.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что тысячи приморцев останутся без света под Новый год.
Таисия Масина