Последний рабочий день для некоторых владивостокцев начнется с отключения света, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).
Причиной тому станут плановые работы по ремонту и диагностике электросетей, которые пройдут с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:
Ленинский район
Аллилуева ул. 12А, 14
Первомайский район
Калинина ул. 111, 113, 117
Кизлярская ул. 27
Очаковская ул. 2
Полтавская ул. 11, 13, 15, 17
Харьковская ул. 32, 34, 36, 36А
Первореченский район
100-летия Владивостока пр-кт 38, 38А
Советский район
Воровского ул. 46
Восточная 5-я ул. 5, 7, 86, 88, 9
Дачная 1-я ул. 59, 61
Курчатова (ст. Спутник) ул. 10, 15, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 1А
Мусоргского ул. 51, 47Б
Радио ул. 13, 15, 18, 19, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Разина ул. 49
Рокоссовского ул. 1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9
Шоссейная 2-я ул. 58
Фрунзенский район
Верхнепортовая ул. 10, 4, 4А, 4Б, 6
Посьетская ул. 14, 16, 18
Хабаровская ул. 10, 27А
Таисия Масина