Последний рабочий день для некоторых владивостокцев начнется с отключения света, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Причиной тому станут плановые работы по ремонту и диагностике электросетей, которые пройдут с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:

Ленинский район



Аллилуева ул. 12А, 14

Первомайский район

Калинина ул. 111, 113, 117

Кизлярская ул. 27

Очаковская ул. 2

Полтавская ул. 11, 13, 15, 17

Харьковская ул. 32, 34, 36, 36А

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 38, 38А

Советский район

Воровского ул. 46

Восточная 5-я ул. 5, 7, 86, 88, 9

Дачная 1-я ул. 59, 61

Курчатова (ст. Спутник) ул. 10, 15, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 1А

Мусоргского ул. 51, 47Б

Радио ул. 13, 15, 18, 19, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Разина ул. 49

Рокоссовского ул. 1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9

Шоссейная 2-я ул. 58

Фрунзенский район

Верхнепортовая ул. 10, 4, 4А, 4Б, 6

Посьетская ул. 14, 16, 18

Хабаровская ул. 10, 27А

Таисия Масина