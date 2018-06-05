Три района Владивостока останутся без холодной воды в среду, 6 июня, сообщает DEITA.RU.

По данным КГУП «Приморский водоканал», отключения начнутся с 9.00 в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах.

До 20.00 водоснабжения не будет в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Береговая ул. 6, 6А, 8, 3

Корабельная Набережная ул. 1, 15, 17А, 1А, 2, 21, 30, 4, 6, 4 стр.4, 4 стр.3, 7, 4 стр.2, 1А стр.2, 17А стр.1, 1 стр.2

Петра Великого ул. 2, 8

Светланская ул. 38/40, 39А, 39В, 41, 41А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 55/3, 55Б, 56, 39, 39Б, 43/45, 55В, 38/40 стр.2, 44 стр.2, 48 стр.3, 38/40 стр.3

Светланский пер. 11/2

Фрунзенский район

Корабельная Набережная ул. 30 стр.2

Советский район

Бородинская ул. 43, 45, 46/50, 47

Русская ул. 65, 65/4, 67/2, 69, 73, 73А, 73Б, 73Г, 73Д, 73Ж, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 92А, 92Б, 94, 65/2

Таисия Масина