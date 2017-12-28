Работы по ремонту и диагностике электросетей запланированы на четверг, 28 декабря, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

В связи с этим городские службы предупреждают, что с 09:00 до 17:00 без света останутся дома по следующим адресам:

Александровича ул.52, Восточный пр-кт11, 12, 14, 16Б, 20, 22, 22Б, 26, 28, 3, 5, 5Б, 9, Дальзаводская ул.25,

Иннокентьевская ул.33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,

Калинина ул.14, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51,

Карбышева ул.46Б,

Кольцевая ул.21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,

Кольцевой пер.10, 11, 13,

Ладыгина ул.15, 15А, 17, 19, 7,

Лермонтова ул.75, 77, 77/1,

Майкова ул.18, 22, 24, 3,

Муссонная ул.29,

Плещеева ул.2,

Покровская ул.13,

Светлая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 4,

Сиреневая ул.2,

Суворовская ул.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,

Черняховского ул.3,

Чичерина ул.31, 33, 35, 48, 50, 52, 54,

Шоссейная 3-я ул.11, 13, 17, 3, 4, 5, 9.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщали, что без свет а под Новый год могут остаться тысячи приморцев.

Таисия Масина