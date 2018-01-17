Открытая тренировка по хоккею с группой вратарей состоится в среду, 16 января с 16:45 до 18:00 на ледовой арене «Полюс» по улице Овчинникова, 26в, об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Владивостока.

В этот день свой уровень подготовки продемонстрируют вратари 2000 - 2009 годов рождения, которые несмотря на юный возраст уже несколько лет отдали занятию хоккеем.

По словам организаторов, «Впереди у наших ребят еще множество побед и поражений, но мы уверены, что, упорно тренируясь, вратари спортивного клуба «Полюс» будут показывать высокий уровень игры на соревнованиях различного уровня. Лучшие из вратарей будут представлять наш город, край и страну на крупнейших соревнованиях».



В группе вратарей занимается также и девушка – Елена Шацкая, которая выступает за команду «Полюс 2001-2003» в открытом первенстве Владивостока по хоккею Юношеской хоккейной лиги (ЮХЛ).



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что чемпионат по дворовому хоккею проходит во Владивостоке.

Таисия Масина