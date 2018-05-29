Более 250 представителей малого, среднего и крупного бизнеса побывали на Дне предпринимателя, который организовал Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, сообщает DEITA.RU.

Масштабная онлайн-конференция объединила восемь городов: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Южно-Сахалинск.

– Я считаю, что предприниматели – это не только те, кто закладывает экономическую мощь страны, без кого невозможно развитие. Это также люди, которые двигают вперед технологии, которые делают нашу жизнь лучше. Наши предприниматели люди инновационные, практически все платежи, которые бизнес осуществляет через Сбербанк – электронные, – отметил в приветственном слове председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. – Поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Хочу пожелать развития вашему бизнесу, чтобы он давал вам и вашим семьям точку опоры, возможность быть счастливыми.

Приглашенным спикером в этот день стал один из основателей и генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев. Компания в этом году отмечает 20-летие. За это время из региональной с офисом во Владивостоке DNS стала федеральной сетью, охватив 525 городов страны от Сахалина до Калининграда. На мероприятии, организованном Сбербанком, Дмитрий Алексеев поделился основными составляющими успеха своей команды.





– Одно из главных правил, о котором я довольно часто говорю: доверять своим партнерам по бизнесу, своим сотрудникам, своим клиентам. Хороших людей больше, чем плохих. Из десяти сделок одна может сорваться по причине недобросовестности вашего партнера, но если вы перестанете доверять остальным девяти, вам это дорого обойдется, – рассказал Дмитрий Алексеев. – Кроме того, чтобы стать успешным, нужно быть уверенным в том, что делаешь. Например, сейчас DNS уверен в том, что Владивосток нужно сделать лучшим местом в России, к этому и стремимся.

Напомним, День российского предпринимательства отмечают в нашей стране с 2007 года. Официальная дата – 26 мая. Сбербанк ежегодно организует различные мероприятия, чтобы поздравить своих клиентов с профессиональным праздником.