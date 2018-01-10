Натуральные елки, отслужившие свой срок, можно утилизировать, сообщает «Deita.ru».

Для этого ненужную елку достаточно оставить рядом с мусорными контейнерами у своего дома. Утилизацией во Владивостоке занимается МУПВ «Спецзавод №1», измельчая деревья и превращая их в топливо. Об этом пишет vl.ru.

На спецзавод №1 елки попадают несколькими путями – их привозят после праздников особо сознательные горожане или их собирают по городским свалкам сотрудники коммунальных служб. Часть елок — конфискат с предновогодних базаров.

Также новогодние деревья могут пригодиться в деревне для печного отопления и для обогащения почвы на участке.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о том, что чувствуют ли жители близлежащего микрорайона Снеговая падь особый хвойный аромат вместо привычного дымного смрада в воздухе в дни сжигания елей, на момент публикации установить не удалось.

Таисия Масина