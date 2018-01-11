11 Январь 2018, 16:20
Ответственность не может удержать приморцев от пьянки
Источник изображения: «Deita.ru»
За каникулы было выявлено более 11,5 тысяч пьяных водителей в Приморье, сообщили Deita.ru в УМВД.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения также не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии.
По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут необходимые меры реагирования.
Михаил Грач