За каникулы было выявлено более 11,5 тысяч пьяных водителей в Приморье, сообщили Deita.ru в УМВД.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения также не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии.

По всем поступившим сигналам инспекторы ДПС примут необходимые меры реагирования.



Михаил Грач