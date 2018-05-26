Задержана жительница Уссурийска, подозреваемая в покушении на кражу одной тысячи рублей, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

27-летняя девушка позвонила в полицию и рассказала, что лично задержала злоумышленницу, которая пыталась похитить из ее кармана тысячу.

Дело было так: неизвестная обратилась к потерпевшей с вопросом, как пройти в больницу. Ничего неподозревающая девушка начала не только рассказывать, как попасть в медучреждение, но и вызвалась проводить — оказалось по пути. Пока они шли, неизвестная вытащила из кармана своей проводницы купюру, однако была уличена в краже и бросилась бежать, выкинув деньги.

Догнав и задержав подозреваемую, заявительница позвонила в полицию. В отделении злоумышленница во всем созналась. Теперь в рамках уголовной статьи «Покушение на кражу, совершенную из одежды, находящейся на потерпевшем» ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина