Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии собирается повысить Министерство труда и социальной защиты России, сообщает DEITA.RU.

В 2019 году он повысится на полгода — с 246 до 252 месяцев. Соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством, которое отмечает, что «ожидаемый период выплаты» подразумевается только при расчёте накопительной пенсии.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется ежегодно на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты.

Таисия Масина