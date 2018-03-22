Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров был задержан оперативниками. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере, сообщили DEITA.RU в СУ СК России.

По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО «Дальзавод-Терминал». Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

Сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. Им оказывается следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей.

Бизнесмен Родион Тихонов был задержан 21 февраля сотрудниками ФСБ в числе еще нескольких представителей внешнеэкономической деятельности. Уголовное дело возбуждено из-за уклонения предпринимателя от уплаты таможенных платежей.

Михаил Грач