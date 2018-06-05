Стала известна судьба стихийного мемориала возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает DEITA.RU.

Как рассказал заместитель главы Кемерова Олег Коваленко, до 12 июня мемориал останется на своем месте. Уборка мягких игрушек начнется одновременно со сносом зданий сгоревшего торгового центра либо во время благоустройства территории.

Кроме того, как пишет vse42, сейчас рассматривается несколько вариантов дальнейшей судьбы мягких игрушек, самый вероятный из которых – передача их в приюты.

Отмечается, что местные химчистки уже предложили бесплатную помощь в возвращении игрушкам первоначального вида.

Таисия Масина