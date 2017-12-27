В январе жителям поселка Славянка Хасанского района сделают перерасчет за ржавую воду, которая шла из кранов больше недели, сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Как сообщила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, перерасчет за услуги водоснабжения уже сделан.

«Жители Славянки увидят новые начисления в декабрьских квитанциях за услуги водоснабжения, всего же сумма перерасчета составила более 600 тысяч рублей», – уточнила директор департамента.

В поселке объявили режим ЧС, который был снят 21 декабря. Питьевая вода к жилым домам и социально значимым объектам подвозилась автоцистернами.

Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, наказать виновных и принять меры, чтобы подобное не повторилось впредь.

«Ситуация сложилась чрезвычайная. В разгар зимы поселок остался практически без воды. Эта ситуация будет проанализирована, и будут сделаны соответствующие выводы», – обозначил Гагик Захарян.

Так, в первую очередь вице-губернатор поручил сделать перерасчет жителям Славянки за некачественную воду. По его словам, «жители не должны отвечать за чье-то разгильдяйство».

Главной причиной стали изношенные водопроводные сети и избыточное давление при запуске воды после установки нового насоса и задвижек.

Сейчас качество воды приходит в норму, но специалисты продолжают брать пробы из сети водоснабжения.

Михаил Грач