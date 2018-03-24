Денежные доходы, полученные населением края за первые два месяца 2018 года, по предварительным данным, сложились в сумме 110,8 миллиарда рублей, об этом DEITA.RU сообщили в Приморскстате. 79 процентов этой суммы израсходовано на покупку товаров и оплату услуг.

Среднедушевые денежные доходы, которые включают в себя и зарплату, и различные социальные выплаты, и доходы от собственности, к численности населения края за январь-февраль 2018 года составили 29 тысяч рублей. Что на 3,4 тысячи меньше, чем за 2017 год.

Однако реальные располагаемые денежные доходы сложились на уровне января-февраля прошлого года.

Екатерина Лапкина