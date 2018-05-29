Резкое увеличение стоимости топлива на автозаправках обусловлено многими факторами, в первую очередь самой структурой экономики топливного бизнеса, сообщает DEITA.RU.

Взлет цен на АЗС произошел после подорожания бензина и дизеля в оптовом звене, говорят эксперты. Повышение цены в опте обусловлено ростом налоговой нагрузки, низким курсом рубля к доллару и, как это не удивительно, ростом нефтяных цен. Когда все этим факторы сыграли одномоментно, стоимость бензина на АЗС подскочила.

По словам замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина, которые приводит РГ, ситуацию на российском рынке также осложнили ремонтные работы на перерабатывающих заводах и недостаточность предложения на биржевых торгах.

Напомним, на минувшей неделе Росстат озвучил печальную статистику — средняя цена на моторное топливо в России составила 42,03 рубля за литр. Дороже всего в среднем по стране стоит бензин Аи-98 - 48,27 рубля, следом в порядке убывания идут Аи-95 - 43,27 рубля, дизель - 43,1 рубля, Аи-92 - 40,28 рубля.

Екатерина Лапкина