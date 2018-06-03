Падение яркого метеорита попало на видеокамеру смартфона одного из жителей провинции Юнань в Китае, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, поздно вечером небо над китайским городом Джингхонг осветила яркая вспышка, после чего там появился огненный шар. Позднее выяснилось, что это было падение яркого метеорита.

На данный момент информации о том, удалось ли небесному телу достичь земли, нет. Возможно, что метеорит сгорел в атмосфере.

Екатерина Лапкина