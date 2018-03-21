Памятник Антону Павловичу Чехову появится во Владивостоке в Чеховском сквере (Набережная, 10), сообщает DEITA.RU.

Эскизы будущего памятника глава города Виталий Веркеенко обсудил с главным архитектором Владивостока - Анатолием Мельником и меценатом, который по собственному желанию выделил деньги на этот объект, Александром Кирилюком.

"Чеховский сквер во Владивостоке открыли в 2012 году, у него было просто название в честь великого писателя. А теперь есть возможность стать Чеховским по настоящему, - отметил Анатолий Мельник, - Работа над памятником ведется уже больше года. В данный момент на 3D принтере сделан макет. Он находится в мастерской города Красноярска".

По словам главного архитектора, при слаженной и оперативной работе памятник можно будет установить уже в этом году. И у него есть все шансы стать новым местом притяжения горожан. Ведь Чехов - частичка нашей истории. Он когда-то был во Владивостоке во время путешествия на Сахалин. Скульптором нового памятника стал Петр Чегодаев. Он же делал скульптуру Владимира Высоцкого в Театральном сквере Владивостока.

Михаил Грач