Иногда панорамные фото как будто являются иллюстрациями к фильмам ужасов: конечности исчезают, головы «размножаются», лица деформируются. Последней «жертвой» веселой и неудачной панорамы стала милая собака по имени Реджи, сообщает DEITA.RU.

Пользователь Twitter bulletsmikey поделился фотографией, на которой его собака выглядит, как гигантский двуногий шарик.

«Я жалею, что попытался сделать клевое панорамное фото своей собаки», - подписал под снимком автор.





Пользователи быстро оценили юмор, и фото стало вирусным. Одних оно привело в ужас, другие же нашли его веселым и даже привлекательным.

«Мне кажется, это фото откуда-то из ночных кошмаров», - отметил комментатор.

«Реджи, мне так жаль! Я не могу перестать смеяться. Я останавливаюсь, потом беру телефон и вижу это снова…у меня уже болит бок!», - написал другой.

Алина Калинина