Издание The Telegraph пишет, что французская пара убила и сожгла няню своих детей, обвинив ее в краже бриллиантового колье и в черной магии, сообщает DEITA.RU.

Обугленные останки Софи Лионе нашли в саду, после того как сосед сообщил о неприятных запахах, исходящих из сада.

Французская пара, Сабрина Куидер и ее партнер Уисем Медуни, морили 21-летнюю девушку голодом и жестоко обращались перед ее смертью. Пара также удерживала девушку в заключении в своем доме на юго-западе Лондона.

При этом 35-летняя Куидер и 40-летний Медуни отрицают свою вину в убийстве Лионе. Куидер также обвинила няню в сговоре со своим бывшим партнером Марком Уолтоном и заявила, что тот контролировал ее с помощью черной магии.

Когда Лионе обнаружили, у нее были переломы грудины, ребер и челюсти, но точная причина смерти не была установлена из-за попытки сжечь тело.

«Их намерение состояло в том, чтобы избавиться от тела Софи, но все пошло не по плану из-за соседа и любознательных пожарных», - сказал адвокат Ричард Хорвелл.

Все произошло осенью прошлого года. Сейчас идет судебный процесс. Родители жертвы сидели в суде во время открытия дела.

Алина Калинина