Полицейские устроили массовый досмотр жителям Артема. При этом полицейские не хотят представляться и предъявлять свои документы, а также не озвучивают причины досмотра вещей граждан, сообщает DEITA.RU.

Перед входом в торговый центр «Авиатор» к жителю города Артема Максиму подошла группа сотрудников полиции. Грубо остановив молодого человека, не представляясь и не объясняя причин, они потребовали проследовать в отделение для установления его личности.

Максим предложил полицейским показать удостоверение, но люди в форме ДПС, по словам парня, продолжали настаивать на его задержании.

Навязчивый пыл неизвестные полицейские сбавили лишь после того, как Максим стал фиксировать их действия на камеру мобильного телефона. Вопреки закону, видеосъемка не очень понравилось одному из сотрудников ДПС, погрозившему отобрать или вовсе разбить телефон.

«Я не против был им показать свой рюкзак. Предоставить документы. Хотя не очень понятно, почему я, будучи пешеходом, должен это делать для сотрудника дорожно-постовой службы. В-общем, достаточно долго пришлось с ними объясняться – предложил им протокол о задержании составить, понятых для досмотра моего рюкзака пригласить. Не захотели. Соответственно, задержан я не был», - рассказал артемовец корреспонденту.

Причину столь пристального внимания к первому встречному горожанину со стороны правоохранителей объяснить ему так никто и не удосужился: «Для удостоверения личности – вот и все объяснение. Я просил их представиться, показать служебное удостоверение и оперативную наводку, с какой вообще целью все эти действия проводятся. Ни с чем не ознакомили, зато стали угрожать доставить в отделение».

После того, как молодой человек вывернул содержимое своего рюкзака, а также карманов, любопытство полицейских было удовлетворено, а инцидент исчерпан.

По словам Максима, он в этот день оказался не единственным прохожим в районе торгового центра, подвергшимся приставаниям сотрудников полиции. «Подходили ко многим с целью проверки. Не ясно, чем это вызвано: действительно что-то серьезное или просто план по задержаниям выполнять надо».

В Управлении МВД по Приморскому краю DEITA.RU сообщили, что не располагают какой-либо информацией, чем могут быть вызваны досмотры, порекомендовав обратиться в Национальный антитеррористический комитет. Откуда, собственно, и выяснилось, что в период с 5-7 июня 2018 года на территории Артёмовского городского округа и Надеждиного муниципального района проводится учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края, в частности, на объектах массового пребывания людей.

«В связи с этим Оперативный штаб НАК в Приморском крае обращается с просьбой к жителям указанных территорий с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни», - информирует ведомство.

На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры, культуры и спорта, - извещает комитет.

"Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края. Применение законных полномочий в минимально необходимом объеме, в том числе введение временных правовых ограничений в указанных административных образованиях".

Между тем, заметим, что данные мероприятия, тем не менее, не освобождают правоохранителей от соблюдения действующего законодательства. Напомним, закон «О полиции» обязывает полицейского соблюдать права и свободы гражданина и человека. Кроме этого, на полицию возложены такие функции, как противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Сотрудник полиции не может проверять документы у любого встретившегося ему гражданина. Он предусматривает четыре причины, по которым полицейский может обратиться к гражданину:

имеются основания подозревать его в совершении преступления;



есть данные о том, что гражданин находится в розыске;



есть повод для возбуждения против гражданина дела об административном правонарушении;



у полицейского есть основания задержать гражданина (т. е. он совершил правонарушение, к примеру, проник на охраняемый объект или нарушил правила комендантского часа).



Полицейский не вправе проверять документы, если гражданин просто так показался ему «подозрительным». Закон не предусматривает за полицейским права на произвольную проверку документов у граждан. Это означает, что полицейский не может без наличия на то весомых оснований требовать предъявления паспорта. Если же сотрудник ссылается на наличие ориентировки – он должен представить либо описать ее. В ориентировке должна содержаться информация, которая позволяет идентифицировать преступника: черты лица, особые приметы, а не просто общие описания, под которые подойдет каждый второй.

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. А в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Андрей Стрелков