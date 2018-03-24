Одному из пассажиров электрички, следовавшей из Владивостока в Уссурийск, удалось удивить окружающих, сообщает DEITA.RU.

Во время поездки молодой человек играл на гитаре и пел песню известного исполнителя Alekseeva. Судя по поведению окружающих, они были не против подобного развлечения.

Отметим, что песни в электричках не такое уж и редкое явление на сегодняшний день. Ранее необычное выступление наблюдали пассажиры электрички, которая к слову следовала тем же маршрутом - Владивосток-Уссурийск.

Таисия Масина