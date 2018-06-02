К вечеру пятницы, 1 июня, авиакомпания «Саратовские авиалинии» вернула гражданам около 100 миллионов рублей за 15,5 тысячи билетов, об этом DEITA.RU сообщили на сайте компании.

В связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиакомпании все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов. К приему заявлений на возврат денежных средств компания приступила 31 мая.

Напомним, Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» до 30 мая. Так как на 18 часов 29 мая никаких иных решений ведомство не приняло, авиакомпания объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая.

Екатерина Лапкина