Пьяную пассажирку авиарейса Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск сняли с рейса за безобразное поведение, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России.

Женщина громко материлась и пыталась открыть дверь самолета. На просьбы бортпроводников она не реагировала и успела поругаться даже с членами экипажа. В итоге дебоширку обездвижили и сняли с рейса в аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, «Обской городской суд, рассмотрев материалы дела в отношении авиапассажирки, нарушившей общественный порядок на борту воздушного судна, назначил наказание в виде штрафа в тысячу рублей».

Смягчающим обстоятельством, избавившим ее от административного ареста стало то, что у хулиганки есть десятилетняя дочь.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что дебоширам больше не продадут билет на самолет.

Таисия Масина