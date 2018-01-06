Черные списки дебоширов предложили создать на железной дороге и в автобусах дальнего следования, сообщает «Deita.ru».

Цель данной инициативы, которая уже отправлена на рассмотрение в комитет Госдумы по транспорту и строительству, - защитить пассажиров от буйных попутчиков. Как рассказали авторы предложения, представители Общероссийского объединения пассажиров, в последнее время фиксируется достаточно много жалоб на дебоширов в поездах и автобусах.

При этом решение о создании такого черного списка будет принимать непосредственно перевозчик. Кроме того, без наличия альтернативного вида транспорта по нужному маршруту перевозчик не будет вправе отказать пассажиру из черного списка в услуге.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что дебоширам больше не продадут билет на самолет.



Таисия Масина